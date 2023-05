Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Präventionsveranstaltung in Kordel - Die Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Trier zieht eine positive Bilanz

Schweich, Ortsteil Kordel (ots)

Die Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Trier informierte am Donnerstag, den 11. Mai die Bürgerinnen und Bürger der Ortsgemeinde Kordel über die verschiedenen Betrugsmaschen und sprach über Einbruchsschutz.

Insgesamt verteilten die Kolleginnen und Kollegen der Zentralen Prävention in über 300 Haushalten verschiedenste Präventionsmaterialien zum Thema Call-Center-Betrug und klärten auch durch einzelne, persönliche Gespräche mit Anwohnerinnen und Anwohnern über diese Thematik auf. Die polizeilichen Maßnahmen wurden in der Bevölkerung, besonders beim Bürgermeister Herrn Roth, sehr begrüßt. Mit verschiedenen Bankmitarbeiter*innen und den Gewerbetreibenden konnten ebenfalls präventive Gespräche geführt werden. Bereits am Vortag nahmen 49 Seniorinnen und Senioren an der Präventionsveranstaltung im Bürgerhaus in Kordel, zum Thema Call-Center-Betrug teil.

Trotz der positiven Resonanz wird die Zentrale Prävention weiterhin verschiedene Präventionsveranstaltungen zu den allseits aktuellen Themen Call-Center-Betrug, sowie Einbruchsschutz durchführen.

Das Polizeipräsidium Trier ruft weiterhin auf, vier einfache "Checks" zu befolgen, um sich vor Betrug, beispielsweise auf WhatsApp zu schützen:

1. Check Deinen Code: Teile niemals den sechsstelligen Code zur Verifizierung Deines Accounts, den Du bei Deiner Registrierung per SMS erhalten hast.

2. Check Deine PIN: Richte eine persönliche PIN für Deinen Account ein, auch bekannt als Verifizierung in zwei Schritten.

3. Check Dein Bild: Schütze Dein Profilbild, damit es nur Deine Kontakte sehen können.

4. Check Deinen Kontakt: Wenn vermeintliche Kontakte Dich um einen Gefallen bitten, z. B. um Geld oder andere finanzielle Leistungen, überprüfe ihre Identität, indem Du um eine Sprachnachricht bittest oder einfach anrufst.

Für weitere Informationen und Tipps, wie Du online sicher bleibst, besuche www.whatsapp.com und www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell