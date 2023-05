Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zwei Verkehrsunfälle auf der BAB 1, Fahrtrichtung Saarbrücken, mit erheblicher Verkehrsbehinderung

Wittlich, BAB 1, Fahrtrichtung Saarbrücken, zwischen AS Hasborn und AS Wittlich-Mitte (ots)

Am 11.05.23 zwischen 11:25 Uhr und 12:15 Uhr kam es auf der BAB 1, Fahrtrichtung Saarbrücken, zwischen den Anschlussstellen Hasborn und Wittlich-Mitte zu zwei aufeinanderfolgenden, jedoch voneinander unabhängigen Verkehrsunfällen, durch die der Verkehrsfluss erheblich beeinträchtigt wurde.

Bei dem ersten Unfall um 11:25 Uhr war der 56-jährige Fahrer eines Oldtimer-LKW zu einem Oldtimer-Treffen unterwegs, als plötzlich der linke Vorderreifen seines Fahrzeugs platzte. Infolge dessen verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam daraufhin vom rechten der beiden Fahrstreifen über die Überholspur hinweg von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Da der Oldtimer-LKW bauartbedingt noch über keine Sicherheitsgurte verfügte, wurde der Fahrer aus seinem Fahrzeug geschleudert und blieb anschließend zwischen den beiden Mittelschutzplanken liegen, während sein LKW quer zur Fahrtrichtung zwischen den beiden Richtungsfahrstreifen stehenblieb. Der Fahrer des LKW wurde nach medizinischer Erstversorgung mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus nach Wittlich verbracht. Der Oldtimer-LKW war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zudem war eine Fahrbahnreinigung erforderlich. Für die Dauer dieser Maßnahmen musste der Verkehr über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Neben einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiautobahnstation Schweich waren zudem die Feuerwehr der Stadt Wittlich mit 20 Einsatzkräften, ebenso ein RTW und NAW sowie die Autobahnmeisterei Wittlich im Einsatz.

Noch während die Unfallaufnahme dieses besagten Verkehrsunfalls im Gange war, ereignete sich gegen 12:15 Uhr in selber Fahrtrichtung, kurz hinter der Anschlussstelle Hasborn, ein zweiter schwerer Unfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand verlor dabei der 41-jährige Fahrer eines Pkw Audi A4 bei lokal auftretendem, plötzlichen Starkregen infolge einer den Wetterverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Audi abseits der Fahrbahn und blieb schließlich neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Der Fahrer, der sich nach dem Unfall selbst aus seinem Fahrzeug befreien konnte, wurde ebenfalls nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung mittels RTW in ein Krankenhaus nach Trier verbracht. Da zuvor jedoch ein Notarzt mittels Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geflogen worden war, musste die BAB 1 in Fahrtrichtung Saarbrücken kurzzeitig vollgesperrt werden. Bei diesem zweiten Verkehrsunfall waren neben einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiautobahnstation Schweich und der Polizeiinspektion Wittlich noch die Feuerwehr Laufeld mit 9 Einsatzkräften, die Feuerwehr der Stadt Wittlich mit 6 Einsatzkräften, ein RTW, ein Rettungshubschrauber des Nürburgrings sowie die Autobahnmeisterei Wittlich im Einsatz.

Erst gegen 14:30 Uhr wurde von Seiten der Autobahnmeisterei der Abschluss aller Verkehrsregelnden Maßnahmen auf dem gesamten Streckenabschnitt gemeldet.

