POL-PPTR: Personalverstärkung für die Polizei in der Region

Region Trier (ots)

41 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte wurden Anfang Mai zum Polizeipräsidium Trier versetzt. Behördenleiterin Anja Rakowski begrüßte gemeinsam mit Führungskräften und Personalvertretern des Polizeipräsidiums ihre neuen Mitarbeitenden im Rahmen einer Feierstunde in Trier.

Die Dienststellen des Polizeipräsidiums Trier können sich über 14 neue Polizistinnen und 27 Polizisten freuen. Seit Anfang Mai verstärken sie die Polizeiinspektionen in Baumholder, Birkenfeld, Hermeskeil, Idar-Oberstein, Morbach, Saarburg, Schweich, Trier, Bernkastel-Kues, Bitburg, Daun, Prüm, Zell, die Kriminaldirektion Trier und die Polizeiautobahnstation in Schweich. Für 29 Beamtinnen und Beamte ist es ihre erste Verwendung im Polizeieinzeldienst. Sie haben vor kurzem ihr Studium an der Hochschule der Polizei beendet und sind frisch gebackene Polizeikommissarinnen oder Polizeikommissare. Die Behördenleiterin des Polizeipräsidiums Trier, Anja Rakowski freut sich über die Verstärkung, die bereits sehnlich erwartet worden war. "Sie sind sehr gut ausgebildet und stehen im Blickpunkt der Öffentlichkeit, die eine hohe Erwartungshaltung an die Polizei hat," sagte die Behördenleiterin, "dieser Erwartungshaltung wollen wir gerecht werden." Die Polizei sei ein Dienstleister für die Menschen und als solcher freundlich, kompetent und ansprechbar.

