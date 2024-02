Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Älterer Mann gerät mit seinem PKW in eine missliche Lage

Alsfeld (ots)

Am 01.02.2024, um 16:55 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Alsfeld in der Marburger Straße. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 88-Jähriger Alsfelder mit seinem PKW die Marburger Straße von der Alicestraße kommend in Richtung Leusel, kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW. Dabei kippte der PKW des 88-Jährigen auf die Seite, wobei der der Fahrer in seinem PKW eingeschlossen wurde. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den 88-Jährigen mit schwerem Gerät aus seiner misslichen Lage befreien. Nachdem der Fahrer aus dem PKW gerettet wurde, wurde dieser in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf 35.000 Euro geschätzt.

