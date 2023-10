Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrspurwechsel mit erheblichen Folgen

Sondershausen (ots)

Am Samstag, den 07.10.2023, gegen 10:20 Uhr, ereignete sich auf der B 4 zwischen Sondershausen, Abfahrt Bebra, und dem Abzweig zur B 249 ein Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 55-jähriger Dacia-Fahrer befuhr die B 4 in Richtung Erfurt und beabsichtige einen Fahrstreifenwechsel. Dabei übersah dieser den rechts neben sich fahrenden Opel eines 62-Jährigen, der in gleicher Richtung unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten seitlich miteinander. Der Opel wurde nach rechts gegen die Schutzbeplankung gedrückt, die glücklicherweise ein Abkommen von der Fahrbahn verhinderte. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 15.000 EUR. Auch die Schutzbeplankung erlitt auf einer Länge von ca. 25 Metern Beschädigungen. Ein Abschleppdienst musste dann den nicht mehr fahrbereiten Opel bergen. An der Unfallstelle kamen es während der Unfallaufnahme zu leichten Einschränkungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell