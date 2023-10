Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: ...wieder einmal mit Erfolg betrogen!

Greußen (ots)

Am Samstag, den 07.10.2023, nahmen Beamte der PI Kyffhäuser eine Anzeige wegen Betrug auf. Die Anzeigenerstatterin gab an, dass diese in den Nachmittagsstunden vom Freitag (06.10.2023) einen Anruf einer unbekannten, weiblichen Person erhielt. Diese gab sich als Mitarbeiterin einer Servicestelle aus, welche sich mit entsprechenden System-Umstellungen von sogenannten "Pay-Safe"-Karten (Guthaben-Karten) beschäftigt. Im Rahmen des Telefonats wurde die Anzeigenerstatterin aufgefordert, die Codes diverser "Pay-Safe"-Karten von Google, Apple und Xbox durchzugeben. Der Aufforderung kam die nichts ahnende Dame nach. Nach Beendigung des Telefonats stand ein finanzieller Gesamtschaden in Höhe von 800 EUR zu Buche.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang zum wiederholten Mal ausdrücklich darauf hin, dass sensible oder persönliche Daten niemals am Telefon oder an unbekannte Personen herausgegeben werden sollten. Seien Sie stets misstrauisch und kontaktieren Sie Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle. Ihr "Freund und Helfer" steht Ihnen 24/7 mit Rat und Tat zur Seite.

