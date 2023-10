Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tankbetrüger und Familientransporteur - ohne Fahrerlaubnis, dafür aber unter Einfluss berauschender Substanzen und ein Jugendlicher "ohne Lappen" on top

Sondershausen (ots)

Am Sonntag, den 08.10.2023, gegen 02:45 Uhr wurde der PI Kyffhäuser ein Tankbetrug in der "Erfurter Straße", an der dortigen HONSEL-Tankstelle, gemeldet. Durch eine zunächst unbekannte, männliche Person wurde dort ein Audi A3 im Wert von ca. 50 EUR betankt. Anschließend flüchtete der Fahrer in unbekannte Richtung ohne sich um die Begleichung seiner offenstehenden Tank-Rechnung zu kümmern.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten dann gegen 03:00 Uhr im Bereich B4 / Neuheide zwei Fahrzeuge, ein Audi und ein BMW, angehalten und kontrolliert werden. Bei dem Audi handelte es sich um das beim Tankbetrug genutzte Tatfahrzeug. Die eingesetzten Beamten trauten dann auch ihren Augen nicht - in dem Audi befanden sich insgesamt acht Personen (Erwachsene und Kinder)!! Im zweiten Fahrzeug befanden sich weitere fünf Personen.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs sowie des tatverdächtigen Fahrzeugführers wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, dafür aber unter Einfluss berauschender Mittel stand. Hier verlief ein Drogenspeicheltest positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrer musste die Beamten zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus begleiten.

Auch der zweite Fahrer, der Fahrzeugführer des BMW, muss sich strafrechtlich verantworten - diese war erst 16 Jahre alt !! und somit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auch hier wurde die Weiterfahrt unterbunden.

Ein Bekannter der Großfamilie kümmerten sich dann in mehreren Etappen um die Abholung aller Fahrzeuginsassen vom Kontrollort.

Weiterhin muss sich die Halterin beider Fahrzeuge - für das Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis - strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell