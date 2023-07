Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit Messer bedroht

Ludwigshafen (ots)

Ein 49-Jähriger wurde gestern, 20.07.2023, gegen 21:50 Uhr, an der Endhaltestelle in Rheingönheim von einer Gruppe von sechs Jugendlichen zunächst verbal attackiert. Zur Konfliktvermeidung lief der 49-Jährige in Richtung eines angrenzenden Supermarkts. Einer der Jugendlichen verfolgte ihn und stieß den Mann schließlich zu Boden. Anschließend stach er mit einem Taschenmesser in Richtung des Mannes. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. Im weiteren Verlauf bedrohte der Jugendliche den 49-Jährigen mit dem Messer und forderte ihn zur Herausgabe von Bargeld auf. Es ist dem beherzten Eingreifen einer Mitarbeiterin des Supermarkt zu verdanken, dass er von dem Mann abließ. Die Mitarbeiterin rief, sie würde die Polizei verständigen, sodass der Jugendliche aufschreckte und ohne Beute mit den anderen flüchten. Der Jugendliche konnte als ca. 15-17 Jahre alt, 1,80 m, braune kurze Haare und bekleidet mit einer Jeanshose sowie einem beige-orangenem T-Shirt beschrieben werden. Eine Beschreibung der weiteren Jugendlichen, welche an der Tat selbst nicht beteiligt waren, konnte nicht abgegeben werden. Die alarmierten Polizeikräfte konnten die Jugendlichen bei einer sofortigen Fahndung nicht auffinden.

Sie haben die Tat beobachtet oder können etwas zu den Jugendlichen sagen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

