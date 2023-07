Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit in der Rheingalerie eskaliert

Ludwigshafen (ots)

In der Rheingalerie kam es zwischen einem Verkäufer eines Mobilfunkanbieters und einer 33-Jährigen am 20.07.2023, 13 Uhr, zu einer verbalen Auseinandersetzung. Ursächlich dürften Unstimmigkeiten wegen vertraglicher Konditionen gewesen sein. Der 34-jährige Partner der Frau war offenkundig nicht einverstanden mit dem Streit und betrat aggressiv den Laden. Er bedrohte den Verkäufer, auch in Anwesenheit der kurz darauf eintreffenden Polizeikräfte, wiederholt und warf eine Tafel zu Boden. Der 34-Jährige sowie seine Partnerin erhielten ein Hausverbot. Durch die Polizei wurde ihnen außerdem ein Platzverweis erteilt. Diesem kamen sie nach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell