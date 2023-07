POL-PPRP: "WhatsApp"-Betrug

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagabend (20.07.2023), gegen 18:30 Uhr, wurde eine 13-Jährige durch einen bislang Unbekannten sexuell belästigt. Der Vorfall ereignete sich in der Buslinie 70. Die Geschädigte stieg um 18:28 Uhr an der Haltestelle Apostelkirche-Hemshof zu. Als sie sich im hinteren Teil des Busses einen Sitzplatz gesucht hatte, bemerkte sie einen Mann, der sie anstarrte und sich in ihre Nähe setzte. Um ...

