Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Unfälle mit verletzten Radfahrern

Ludwigshafen (ots)

An der Einmündung Knollstraße/Saarlandstraße wurde am 20.07.2023, gegen 16:40 Uhr ein 11-jähriger Radfahrer von einem 82-jährigen Autofahrer erfasst. Letzter kollidierte beim Rechtsabbiegen mit dem entgegen der vorgeschriebenen Richtung auf dem Radweg fahrenden Kind. Der 11-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 600 Euro.

Am gleichen Tag, gegen 17:15 Uhr, wurde auch in der Rheinuferstraße ein 40-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall leicht verletzt. Eine 23-jährige Autofahrerin hatte ihn beim Ausfahren aus einem Parkhaus erfasst. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

