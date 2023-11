Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ermittlungen nach Raub am Nordbahnhof

Bad Oeynhausen (ots)

Ein Raub am Nordbahnhof, der sich in den Abendstunden des Donnerstags ereignet hat, beschäftigt gegenwärtig die hiesige Polizei.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte sich ein 18-Jähriger in Begleitung eines Bekannten am gestrigen Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr im Bereich der Kreuzung "Am Nordbahnhof / Lennestraße" aufgehalten. Dort sei eine männliche Person in Erscheinung getreten und habe unter Androhung von Gewalt gefordert, ihm zu folgen. Dieser Aufforderung kam der Obernkirchener nach. In einer Unterführung nahe dem Bahnhof wartete eine mehrköpfige Personengruppe, die den Heranwachsenden durchsuchte und ihm schließlich einen geringen Bargeldbetrag sowie seine EC-Karte wegnahm. Unter erneuter Androhung von Gewalt sollte der junge Mann die PIN-Nummer mitteilen. Nachdem er dies tat, der Täter am Geldautomaten scheiterte und es zu keiner Abhebung kam, gelang dem 18-Jährigen aus dem Landkreis Schaumburg die Flucht.

Kurz darauf konnte er die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung auf sich lenken und die Straftat zur Anzeige bringen. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten mehrere Jugendliche am ZOB "Parkhaus Sültebusch" angetroffen werden. Ob die drei männlichen Personen sowie die bei der Durchsuchung aufgefundenen Gegenstände im Zusammenhang mit dem Raubdelikt stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Bei der Durchsuchung der 14- bis 16-Jährigen aus Bad Oeynhausen, fanden die Gesetzeshüter bei einem aus der Gruppe einen Nothammer auf, wie er in öffentlichen Verkehrsmitteln zu finden ist. Auf ihn wird eine Strafanzeige wegen Diebstahl zukommen.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Handlungen wahrgenommen hat und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden.

