Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht Zeugen nach Raub im Innenstadtbereich

Espelkamp (ots)

Die Polizei sucht nach zwei bislang Unbekannten, die in der Nacht zu Mittwoch gegen ein Uhr einer Gruppe von drei Männern (17, 20, 21) Bargeld geraubt haben.

Das Trio war eigenen Angaben zufolge gemeinsam zu Fuß unterwegs, als es im Bereich der Mehrfamilienhäuser am Schweidnitzer Weg plötzlich von zwei Unbekannten durch Faustschläge zu Boden gebracht wurde. Nach dem Sturz forderten die Unbekannten die Herausgabe von Bargeld. In der Folge durchsuchte einer der Täter den Rucksack eines der durch Schläge Verletzten und konnte entsprechende Beute in zweistelliger Höhe auffinden. Anschließend flüchteten die Kriminellen über die Isenstedter Straße in Richtung der dortigen Aral Tankstelle. Die drei Männer verließen die Örtlichkeit und alarmierten schließlich die Polizei. Die eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis. Die beiden Räuber sollen den Angaben nach 20 bis 25 Jahre alt und von größerer Statur gewesen sein. Einer der beiden trug einen Bart und war mit einem hellen Pullover sowie dunkler Jacke bekleidet. Er soll zudem dunkle Schuhe getragen haben.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 bei der Polizei Minden zu melden.

