Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressemeldungen Berichtszeitraum von Freitag, 11.11.2022, 08:00 Uhr, bis Sonntag, 13.11.2022, 10:00 Uhr

Polizeiinspektion Simmern (ots)

Gödenroth: In Schutzplanke gekracht

Alkoholeinfluss und nichtangepasste Geschwindigkeit waren wohl ursächlich für einen Verkehrsunfall am späten Freitagabend auf der K 35 zwischen Gödenroth und Beltheim, als eine 20 - jährige Fahrzeugführerin im Kurvenbereich von der Fahrbahn abkam und gegen die Schutzplanke prallte. Aufgrund der starken Beschädigungen musste der PKW abgeschleppt werden. Nach einem positiven Alkoholtest wurde bei der Fahrzeugführerin eine Blutprobe angeordnet und deren Führerschein sichergestellt.

Mörschbach: Unfallflucht geklärt

Am Freitag, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich in der Simmerner -Straße ein Verkehrsunfall, als eine Fahrzeugführerin beim Einfahren von einem Wirtschaftsweg in die Simmerner-Straße den dort fahrenden Linienbus übersah und diesen streifte. Die Fahrzeugführerin setzte zunächst ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sie konnte aber nach kurzer Zeit ermittelt und gestellt werden. Gegen die Beschuldigte wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Bereich Simmern: Einbrecher unterwegs

Am Wochenende wurden bei der Polizei Simmern insgesamt drei Tageswohnungseinbrüche gemeldet:

Am Freitag, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 20:00 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Wohnhaus in Straße An der Domäne in Simmern ein, durchwühlte die Wohnräume und entwendete Schmuck im Wert von ca. 400,-Euro. Im Tatzeitraum waren die Bewohner nicht zu Hause.

Am Freitagabend, ca. 20:40 Uhr, kam es in Argenthal, In den Dillwiesen, zu einem Einbruchsversuch. Die schlafende Hausbewohnerin wurde durch Hebelgeräusche aufgeschreckt und sah, wie eine dunkel gekleidete männliche Person von der Terrasse zur Straße flüchtete. Bei der Tatortaufnahme stellte die Polizei Hebelspuren an zwei Terrassentüren fest. Eingedrungen war der Täter jedoch nicht. Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Einbrecher verliefen negativ.

Samstagnachmittag, gegen 13:30 Uhr, meldete der Eigentümer eines Wohnhauses in Simmern, Hinterer Rinderberg, einen weiteren Einbruch. Dort hatte ein bislang unbekannter Täter in Abwesenheit der Bewohner ein Fenster aufgehebelt, alle Räumlichkeiten durchwühlt und Gegenstände im Wert von ca. 4000,- Euro gestohlen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell