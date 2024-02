POL-OH: Mehrere Pkw durch Krähenfüße beschädigt

Fulda (ots) - Fulda. In der Nikolausstraße brachen Unbekannte am Donnerstag (01.02.), zwischen 10.15 Uhr und 20.30 Uhr, über die Wohnungstür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut. Sie stahlen unter anderem Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere ...

