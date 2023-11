Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Verkehrsunfallflucht - 12-jähriger Radfahrer verletzt, Polizei sucht Zeugen

Ladelund (ots)

Am Montagnachmittag (27.11.2023), gegen 14.45 Uhr, ereignete sich in Ladelund ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Verursacher/die Verursacherin flüchtete unerkannt.

Ein 12-jähriger Junge befuhr mit seinem Fahrrad die Dorfstraße in Ladelund aus Bramstedtlund kommend in Fahrtrichtung Ladelund. Hierbei nutzte das Kind die linke Fahrbahn. Der unbekannte PKW befuhr ebenfalls die Dorfstraße (Landesstraße 1), jedoch in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Kurz vor der Ortschaft Ladelund fuhr das dunkelgraue Auto mit einem geringen Seitenabstand an dem Radfahrer vorbei und dabei gegen den Lenker des Fahrrades. Der 12-Jährige stürzte und landete in einem Graben, während der oder die Autorfahrer(in) in Richtung Bramstedtlund davonfuhr. Das Kind erlitt einen Schock und leichte Verletzungen, außerdem wurde das Fahrrad des Jungen nicht unerheblich beschädigt.

Die Polizeistation in Leck hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und hofft auf Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder zur o.g. Zeit einen matt dunkelgrauen PKW im Bereich Ladelund bzw. Bramstedtlund gesehen haben. Unmittelbar vor dem Unfallzeitpunkt sollen bereits andere Autofahrer an dem Jungen vorbeigefahren sein. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04662-8912610 entgegen. Vielen Dank!

