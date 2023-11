Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Verkehrsunfall mit Todesfolge, Zeugen gesucht

Flensburg (ots)

Am frühen Donnerstagabend (23.11.2023), gegen 17:23 Uhr, verständigten Passanten den polizeilichen Notruf und teilten mit, dass in der Mürwiker Straße in Flensburg eine schwer verletzte Person am Straßenrand aufgefunden worden sei.

Die nicht ansprechbare Person wurde im Bereich einer Busspur festgestellt. Der verletzte 43-jährige Mann wurde umgehend durch Rettungskräfte versorgt und in eine nahegelegene Klinik transportiert. Dort erlag die Person noch am Abend ihren schweren Verletzungen.

Nach Durchführung erster Ermittlungen wird eine Kollision oder ein Überrollen des Fußgängers durch ein aktuell unbekanntes Fahrzeug angenommen. Das Fahrzeug wurde nach dem mutmaßlichen Zusammenstoß vom Unfallort entfernt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg wurde ein Sachverständiger zur Unfallaufnahme hinzugezogen.

Der Verkehrsermittlungsdienst Flensburg und die Staatsanwaltschaft Flensburg haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Rufnummer 0461-4840 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell