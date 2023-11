Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Durchsuchung einer Halle, mehr als 50 Kilogramm Cannabis sichergestellt

Achtrup (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (15.11.2023), gegen 08:00 Uhr, führte die Kriminalpolizei Niebüll auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg mit Unterstützungskräften der Bezirkskriminalinspektion Flensburg, Spezialkräften des Landeskriminalamtes und Kräften der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und der Bereitschaftspolizei eine Durchsuchung in Achtrup durch.

In diesem Verfahren aufgrund des Verdachts des Anbaus von Betäubungsmitteln konnten mehr als 50 Kilogramm bereits abgeerntetes Cannabis, in teilweise verkaufsfertigem Zustand, sichergestellt werden. In dem Gebäude wurden mehr als 900 Cannabis-Pflanzen aufgefunden. Weiterhin wurden große Mengen an Equipment zum Betrieb der Anlage beschlagnahmt.

Die Ermittlungen richten sich gegen den 42-jährigen Betreiber der Anlage. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Niebüll und der Staatsanwaltschaft Flensburg dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell