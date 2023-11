Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kropp - Autofahrer(in) fährt gegen Laterne und flüchtet, Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber

Kropp (ots)

Am Sonntagabend (26.11.23), gegen 19.50 Uhr, vernahm ein Anwohner in der Nähe des Lidl-Marktes in der Industriestraße in Kropp einen lauten Knall. Als er sich unmittelbar danach zum Parkplatz des Marktes begab, stellte er Beschädigungen an einem Schutzbügel einer Laterne fest. Der Zeuge alarmierte umgehend die Polizei. Es konnten an der Unfallstelle Fahrzeugteile eines metallicgrauen Audi sichergestellt werden. Das Fahrzeug dürfte nicht unerheblich am vorderen Stoßfänger der Beifahrerseite beschädigt worden sein.

Die Polizeistation Kropp hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet den Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer: 04624-4506680 oder per Mail: kropp.PSt@polizei.landsh.de. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell