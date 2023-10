Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Raub in der Fußgängerzone

Soest (ots)

Am 30. Oktober, um 16:00 Uhr, kam es in der Innenstadt in Höhe des Geschäfts "Woolworth" zu einem Raubdelikt. Eine 45-jährige Frau aus Welver ging zu Fuß in Richtung Hansastraße. Plötzlich riss jemand von hinten an ihrer Umhängetasche. Als sie sich umdrehte standen zwei männliche Personen vor ihr. Die 45-Jährige holte ihr Handy hervor, um die Polizei zu informieren. Einer der Männer schlug ihr das Handy aus der Hand. Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und kamen der Frau zu Hilfe. Die beiden Männer ergriffen daraufhin, ohne Beute, die Flucht in unbekannte Richtung. Die 45-Jährige erlitt durch das Reißen an der Umhängetasche leichte Verletzungen. Die flüchtigen Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Beide männlich, südländisches Erscheinungsbild, zwischen 170 bis 180 cm groß, circa 16 bis 20 Jahre alt, beide trugen eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und dunkle Schuhe. Einer hatte dunkles lockiges Haar und der andere dunkles glattes Haar. Die Personen die der 45-Jährigen zur Hilfe kamen und auch weitere Zeugen die Hinweise zu den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

