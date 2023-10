POL-SO: Bei Verkehrskontrolle Diebesgut gefunden

Ense (ots) - In der Zeit zwischen dem 29. Oktober, 10 Uhr und dem 30. Oktober, 17 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen GPS-Empfänger. Der Empfänger befand sich an einer "Pflanzenschutzspritze", die angehängt an einen Schlepper auf dem Hof eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Straße "An der Quelle" abgestellt war. Die Unbekannten montierten den GPS-Empfänger mit einem unbekannten Werkzeug ab und ...

