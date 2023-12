POL-E: Essen: Überwachungskamera meldet Einbrecherinnen - Fotofahndung

Essen (ots) - 45357 E.-Dellwig: Am Donnerstagabend (07. Dezember) überfielen zwei Männer einen Supermarkt an der Donnerstraße. Die Kassiererin kam der Aufforderung, die Kasse zu öffnen, nicht nach. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der einer der Tatverdächtigen der Kassiererin mit einer Pistole einen Reizstoff in das Gesicht schoss. Im Rahmen der Fahndung wurde ein Tatverdächtiger ...

