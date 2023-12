Polizei Essen

POL-E: Essen: Festnahme nach bewaffnetem Raub auf Supermarkt

Essen (ots)

45357 E.-Dellwig: Am Donnerstagabend (07. Dezember) überfielen zwei Männer einen Supermarkt an der Donnerstraße. Die Kassiererin kam der Aufforderung, die Kasse zu öffnen, nicht nach. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der einer der Tatverdächtigen der Kassiererin mit einer Pistole einen Reizstoff in das Gesicht schoss. Im Rahmen der Fahndung wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.

Kurz vor Ladenschluss (gegen 20:45 Uhr) betraten zwei Personen einen Supermarkt an der Donnerstraße. Sie gingen zu einer der Kassen und legten eine Zigarettenschachtel auf das Band. Die 54-jährige Kassiererin, begab sich daraufhin ebenfalls zu der Kasse. Als sie in den Kassenbereich kam, schubste sie einer der Tatverdächtigen und forderte, dass sie die Kasse öffnen solle. Daraufhin packte die 54-jährige Essenerin den mutmaßlichen Räuber am Kragen und sagte, dass sie der Forderung nicht nachkommen werde. Daraus entstand ein Handgemenge, in dem der Tatverdächtige die Kassiererin trat und schlug. Der Mann zog dann eine Pistole und schoss ihr einen Reizstoff in das Gesicht. Dadurch erlitt die Kassiererin eine Reizung der Augen und ließ von dem Tatverdächtigen ab. Sie floh zu ihren Kollegen in das Lager des Supermarktes, wo die Polizei verständigt wurde.

Zeitgleich versuchte der zweite Tatverdächtige die Kasse aufzuhebeln. Anschließend flüchtete das Duo aus dem Supermarkt.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Durch die Beamten konnte einer der Tatverdächtigen im Nahbereich stellen. Der 23-jährige Deutsche ohne festen Wohnsitz wurde vorläufig festgenommen. Der Mittäter konnte unerkannt flüchten.

Ob die beiden mutmaßlichen Räuber Beute gemacht haben und um was für eine Waffe es sich genau gehandelt hat, ist Teil der Ermittlungen des Raubkommissariats der Polizei Essen./hey

