POL-PDNW: Schulwegkontrolle

Grünstadt/ Bad Dürkheim/ Neustadt a. d. W. (ots) - Eine 21-jährige Frau aus Dortmund begab sich am Samstag den 18.11.2023 in das Heimtierbedarfsgeschäft Fressnapf in Bad Dürkheim und entwendete hier zwei Hundehalsbänder im Wert von 119 Euro. Anschließend begibt sie sich in den Fressnapf in Neustadt a. d. W., wo es ihr gelingt, die beiden Halsbänder ohne Kassenzettel in eine Tiertransportbox umzutauschen. Hiernach ...

mehr