POL-PDNW: Ladendiebstahl - Versuch des Umtausches des Diebesguts

Grünstadt/ Bad Dürkheim/ Neustadt a. d. W. (ots)

Eine 21-jährige Frau aus Dortmund begab sich am Samstag den 18.11.2023 in das Heimtierbedarfsgeschäft Fressnapf in Bad Dürkheim und entwendete hier zwei Hundehalsbänder im Wert von 119 Euro. Anschließend begibt sie sich in den Fressnapf in Neustadt a. d. W., wo es ihr gelingt, die beiden Halsbänder ohne Kassenzettel in eine Tiertransportbox umzutauschen. Hiernach begibt sich die Dortmunderin gegen 16:00 Uhr in den Fressnapf in Grünstadt, wo sie versucht, die Transportbox, wieder ohne Kassenzettel, in Bargeld umzutauschen. In Grünstadt fällt ihre Masche jedoch auf. Eine hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Grünstadt konnte die Frau nach Verlassen des Marktes noch auf dem Parkplatz antreffen und einer Kontrolle unterziehen. In der Kontrolle gab die Frau die Taten zu. Gegen sie wurden Strafverfahren eingeleitet.

