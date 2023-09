LPI-J: Pressemitteilung der PI Saale-Holzland

Jena (ots) - Versuchter Einbruch in Gartenhaus Unbekannte Täter versuchten von Donnerstag auf Freitag in ein Gartenhaus in der Gartenanlage Schillerstraße in Hermsdorf einzubrechen. Hierbei scheiterten sie an der Tür des Gartenhauses und verursachten Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise von Anwohnern oder Gartennachbarn, welche im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes ...

