POL-PDNW: Fund von Drogen bei Verkehrskontrolle

Wattenheim (ots) - Am 19.11.2023, um 12.30 Uhr, stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim einen Ford auf der A6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern fest, dessen Fahrer sie auf der Raststätte Pfalz in Wattenheim kontrollierten. Bei dem 31-jährgen Mann konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Der daraufhin durchgeführte Drogenschnelltest ...

mehr