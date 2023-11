Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Ford Fahrer unter Drogeneinfluss

Wattenheim (ots)

Am 19.11.2023, um 12.30 Uhr, stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim einen Ford auf der A6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern fest, dessen Fahrer sie auf der Raststätte Pfalz in Wattenheim kontrollierten. Bei dem 31-jährgen Mann konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Der daraufhin durchgeführte Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Da er keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, wurde zur Sicherstellung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600 EUR einbehalten.

