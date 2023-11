POL-PDNW: (Ellerstadt) - E-Scooter unter Drogeneinwirkung geführt

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 19.11.2023 gegen 15:00 Uhr konnte Im Diehl in Weisenheim am Sand der Fahrer eines Mercedes Benz einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zuvor war dieser einer Streifenbesatzung am Feuerbergkreisel aufgefallen. Bei Erkennen des Streifenwagens beschleunigte er sein Fahrzeug ...

