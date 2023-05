Lüdenscheid (ots) - Eine 72-Jährige hat während ihres Einkaufs in einem Discounter an der Hohen Steinert am Dienstagnachmittag zwei Taschendiebinnen erwischt. Die 72-Jährige hatte während ihres Einkaufs die Geldbörse in einer Handtasche an ihren Einkaufswagen gehängt. Als sie sich nach einem fallgengelassenen Gegenstand bückte, trat eine zunächst unbekannte ...

