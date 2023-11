Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim a.S.) - Ohne Führerschein und unter Alkohol-

Drogeneinwirkung unterwegs

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 19.11.2023 gegen 15:00 Uhr konnte Im Diehl in Weisenheim am Sand der Fahrer eines Mercedes Benz einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zuvor war dieser einer Streifenbesatzung am Feuerbergkreisel aufgefallen. Bei Erkennen des Streifenwagens beschleunigte er sein Fahrzeug und versuchte sich in Ellerstadt durch zügiges mehrfaches Abbiegen der Polizeikontrolle zu entziehen. Dieser konnte aber eingeholt und kontrolliert werden. Während der Kontrolle des 26-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Weiterhin konnten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellt werden. Ein Drogenvortest wurde durch ihn abgelehnt. Dies bestimmt nicht ohne Grund, den der 26-Jährige war bereits Ende Oktober wegen Fahren unter Einwirkung von Kokain überführt worden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt. Da er nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wird weiterhin wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

