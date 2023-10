Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Dachrinne in Höxter-Bödexen angefahren

Höxter (ots)

Am Freitag, 27. Oktober 2023, kam es in Höxter-Bödexen zu einer Unfallflucht. Beschädigt wurde eine Dachrinne in etwa 2,40 Metern Höhe. Der Vorfall ereignete sich in der Straße "Zum Mühlenberg" vermutlich in der Zeit zwischen von 10 bis 18 Uhr. Die geschädigte Hausbesitzerin stellte den Schaden gegen 18 Uhr fest und geht davon aus, dass vielleicht ein Transportfahrzeug den Schaden verursacht haben könnte. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort, daher bittet die Polizei Höxter um Hinweise. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 bei der Polizei Höxter melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell