POL-PDNR: Körperverletzungen bei Karnevalsveranstaltung in Malberg

Kirchen (ots) - Am 10.02.2024 kam es zwischen 05:45 Uhr und 14:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Die Geschädigte parkte ihren PKW an den eingezeichneten Parktaschen an der Bahnhofstraße zwischen Zufahrt Parkplatz am alten Heizkraftwerk und Zufahrt Rettungswache. Als sie nach der Arbeit zurückkehrte, stellte sie fest, dass das vordere Kennzeichenschild vor der Windschutzscheibe lag. Mutmaßlich ...

mehr