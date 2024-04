Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Polizeibeamte erbeuten Goldmünzen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Skrupellose Telefontrickbetrüger haben am Dienstag (09.04.2024) in einer Wohnung an der Haußmannstraße Goldmünzen im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Ein unbekannter Mann rief am Dienstagvormittag bei einem 86 Jahre alten Mann an, gab sich als Polizeibeamter aus und gaukelte vor, dass man bei Einbrechern, die man festgenommen habe, Listen entdeckte auf denen der Name des Seniors stand. Durch geschickte Gesprächsführung brachten sie den Mann dazu, Goldmünzen bereitzulegen. Kurz nach dem Telefonat kam der mutmaßliche Komplize des Anrufers an die Wohnadresse und nahm die Münzen in Empfang. Vom Abholer ist lediglich bekannt, dass er etwa 160 bis 165 Zentimeter groß sein soll und schwarze Haare haben soll. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

