Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Schaden von rund 50 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Donnerstagvormittag (11.04.2024) in der Wernerstraße ereignet hat. Eine 51-jährige Frau war gegen 11.50 Uhr mit ihrem Ford Focus aus Richtung Zuffenhausen unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr die Frau auf Höhe der Siegelbergstraße, in einer Kurve geradeaus in einen Zaun. Rettungskräfte versorgten die leicht verletzte Fahrerin und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

