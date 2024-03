POL-GI: Tödlicher Unfall auf der Bundesstraße 455 bei Borsdorf (Hessen)

Gießen (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen kam es zu einem Brand in einem Fachwerkwohnhaus in Lohra-Damm. Das Wohnhaus ist Teil eines landwirtschaftlichen Anwesens. Das Feuer breitete sich rasch aus und griff auf den Dachstuhl über, der kurze Zeit später in Vollbrand stand. Teile des Daches stürzten anschließend ein, so dass die Feuerwehr die Brandbekämpfung nur von außen durchführen konnte. Die Feuerwehr war ...

