Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Brand von Wohnhaus in Lohra-Damm

Gießen (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen kam es zu einem Brand in einem Fachwerkwohnhaus in Lohra-Damm. Das Wohnhaus ist Teil eines landwirtschaftlichen Anwesens. Das Feuer breitete sich rasch aus und griff auf den Dachstuhl über, der kurze Zeit später in Vollbrand stand. Teile des Daches stürzten anschließend ein, so dass die Feuerwehr die Brandbekämpfung nur von außen durchführen konnte. Die Feuerwehr war mehrere Stunden mit 60 Einsatzkräften und zwei Drehleitern aus mehreren angrenzenden Gemeinden im Einsatz, zum Berichtszeitraum ist immer noch eine Brandwache vor Ort. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt, da sich beide Bewohner rechtzeitig ins Freie retten konnten. Die genaue Brandursache muss noch ermittelt werden. Bei dem Brand entstand ein hoher Sachschaden von mindestens 200.000 Euro, das Gebäude ist derzeit unbewohnbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell