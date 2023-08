Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Einbruch in "Hindutempel" in Sulzbach

Sulzbach (ots)

In der Nacht von Samstag, 12.08. bis Sonntag, 13.08. kam es in Sulzbach in der Grubenstraße zu einem Einbruch in den dortigen "Hindutempel". Der Täter schlug hierfür ein Fenster des Gebäudes ein und gelangte so in den Gebetsraum des Hindutempels. Hier entwendete er Spendengeld und Schmuck und verließ den Tatort mit der Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat diesbezüglich Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Informationen besitzen, teilen Sie dies Bitte unter der Rufnummer 06897 - 933 0 bei der Polizeiinspektion Sulzbach mit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell