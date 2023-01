Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Bäckereien im Visier Krimineller

Zeugenaufruf der Polizei

Griesheim (ots)

Gleich auf zwei Bäckereien hatten es Kriminelle am Sonntag (22.1.) abgesehen. In der Wilhelm-Leuschner-Straße gelangten die Täter gegen 4 Uhr durch ein Fenster in eine Bäckerei. Die Diebe hebelten dazu das Fenster auf, durchsuchten sämtliche Räume und flüchteten anschließend mit Bargeld und Getränkedosen.

Beide Täter sollen zwischen 14 und 20 Jahren alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Sie trugen lange Hosen und Sneaker. Ein Krimineller trug während der Tat einen Kapuzenpullover mit einem Aufdruck im Brustbereich.

Zwischen 2 und 12 Uhr versuchten Einbrecher in der Bessunger Straße die Türe einer Bäckerei aufzuhebeln. Dies gelang den Tätern jedoch nicht, woraufhin sie unbemerkt flüchteten.

Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, muss nun durch die Kripo geprüft werden.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell