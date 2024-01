FW-M: Auto fährt in Tramhaltestelle (Maxvorstadt)

München (ots) - Donnerstag, 11. Januar 2024, 23.25 Uhr Landsberger Straße Die automatische Brandmeldeanlage eines Büro- und Geschäftshauses hat in der Nacht ausgelöst und somit einen Löschzug der Feuerwehr zu dem Objekt alarmiert. An der Brandmeldezentrale angekommen stellten die Einsatzkräfte fest, dass mehrere Druckknopfmelder ausgelöst worden waren. Noch während die Trupps zur Erkundung im Gebäude unterwegs waren, liefen weitere Meldungen in der Zentrale ein. An ...

