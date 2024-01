Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Gefährliches Überholen trotz Gegenverkehr- eine Leichtverletzte und insgesamt 30.000 Euro Schaden (17.01.2024)

Schramberg (ots)

Am Mittwochmorgen ist es auf der Landesstraße 419 zwischen Waldmössingen und Beffendorf zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt worden ist. Ein 60-jähriger Renault Koleos-Fahrer war gegen 5.30 Uhr auf der L 419 von Waldmössingen in Richtung Beffendorf unterwegs. Der Mann überholte auf der mit Eis bedeckten Straße einen vor ihm fahrenden Wagen einer Zeugin. Während des Überholvorgangs erkannte der 60-Jährige ein ihm entgegenkommenden VW-Caddy einer 47-Jährigen. Ein Abbruch des Überholvorgangs führte wegen der winterlichen Verhältnisse nicht zum Erfolg, weshalb es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen kam. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die VW-Fahrerin leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Abschlepper kümmerten sich um die demolierten Autos, an denen Blechschäden in Höhe von insgesamt 30.000 Euro entstanden sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell