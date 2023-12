POL-ME: 42-Jährige fährt Fußgängerin an - die Polizei ermittelt - Velbert - 2312097

Polizei Mettmann

An einer Kreuzung in Velbert verursachte eine 42-Jährige am Sonntag, 24. Dezember 2023, einen Autounfall und verletzte eine Fußgängerin schwer. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss.

Das war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr die 42-jährige Velberterin mit ihrem Toyota Yaris gegen 21:05 Uhr auf der Schmalenhofer Straße, als sie beabsichtigte, in dem Kreuzungsbereich Nevigeser Straße/Deller Straße/ Friedrichstraße/Schmalenhofer Straße, nach links in die Nevigeser Straße abzubiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang der Fußgänger, die bei grünzeigendem Lichtsignal die Straße in Gehrichtung Schmalenhofer Straße überquerten. Während des Abbiegevorgangs kam es zur Kollision mit einer 35-jährigen Fußgängerin, die anschließend schwer verletzt von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt, ihr Auto wies hingegen starke Schäden im Bereich der Front auf. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Fahrunfähigkeit der 42-jährigen Fahrerin, weshalb die Beamtinnen und Beamten sie anschließend mit zur Polizeiwache nach Velbert nahmen und vor Ort einen Drogenvortest durchführten, welcher positiv auf THC verlief. Zur weiteren Beweisführung ordneten die Beamtinnen und Beamten die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an.

Die Polizei stellte den Führerschein der Beschuldigten sicher und leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

