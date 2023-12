Polizei Mettmann

POL-ME: Mercedes Oldtimer aus Tiefgarage entwendet - Erkrath - 2312096

Mettmann (ots)

In der Zeit vom 25. November 2023 bis zum 24. Dezember 2023 wurde ein über 30 Jahre alter Mercedes Benz 300 SL aus einer Tiefgarage in Erkrath entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Am 24. Dezember stellte der Halter eines 38 Jahre alten Mercedes Benz 300 SL fest, dass sein Oldtimer, welcher in einer verschlossenen Box in einer Tiefgarage an der Schimmelbuschstraße 46 in Erkrath abgestellt war, entwendet worden war.

Der oder die Täter hatten die Box auf bisher unbekannte Art und Weise geöffnet und das champagnerfarbene Fahrzeug mit Mettmanner Städtekennung (ME-) entwendet.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und ließ das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausschreiben. Wie die Täter den Mercedes aus der Tiefgarage wegfahren oder abtransportieren konnten, oder wie sie sich Zugang in die Tiefgarage verschafften, ist aktuell noch nicht geklärt und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zum Verbleib des Mercedes Benz 300 SL tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Erkrath, Telefon 02104 / 9480 6450, in Verbindung zu setzen.

