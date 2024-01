Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall fordert einen Leichtverletzte (16.01.2024)

St. Georgen (ots)

Leichte Verletzungen davongetragen hat ein Autofahrer bei einem Unfall am Dienstag gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 33 zwischen Mönchweiler und "Schoren". Eine 25-jährige Busfahrerin hielt mit einem Linienbus verkehrsbedingt an, was ein nachfolgender 39-Jähriger mit einem Toyota Corolla zu spät bemerkte. Er fuhr auf den haltenden Bus auf und zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu. Die Insassen des Busses blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von geschätzt knapp 15.000 Euro. Den nicht mehr fahrbereiten Toyota musste ein Abschleppdienst abholen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell