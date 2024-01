Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell/ Lkr. Rottweil) Ins Schleudern geraten und mit dem Auto überschlagen (17.01.2024)

Schenkenzell (ots)

Am Mittwochmorgen ist ein 34-Jähriger mit einem BMW X1 auf der Fahrt von Aichhalden in Schiltach ins Schleudern geraten und hat sich mit dem Wagen überschlagen. Der Mann fuhr gegen 8.30 Uhr auf der Straße "Auf der Staig" und geriet auf der mit Eis bedeckten Straße ins Schleudern, überschlug sich und blieb mit einem Blechschaden in Höhe von rund 15.000 Euro auf dem Dach am linken Straßenrand liegen. Die Autofahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte den Mann vor Ort. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport des Autos.

