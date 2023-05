POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots) - Pfersee - In der Zeit von Mittwoch (10.05.2023), 17.00 Uhr auf Donnerstag, 17.00 Uhr verkratzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Autos in der Kirchbergstraße. Es entstand bislang ein Sachschaden von etwa 4.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kfz und hinterließ an den offensichtlich beschädigten Fahrzeugen Hinweiszettel. Weitere, bislang noch unbekannte ...

