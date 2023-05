POL Schwaben Nord: Mehrere Fahrzeuge verkratzt

Augsburg (ots) - Göggingen - Am gestrigen Donnerstag (11.05.2023) gegen 02.30 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in einer Werkstatt in der Bergiusstraße ein. Anschließend flüchtete der Täter. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Wie schon gestern in der Pressemeldung Nr. 0895 berichtete, brach bereits am Mittwoch (10.05.2023) ein bislang unbekannter Täter einen ...

