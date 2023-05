Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einbruch in Werkstatt

Augsburg (ots)

Göggingen - Am gestrigen Donnerstag (11.05.2023) gegen 02.30 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in einer Werkstatt in der Bergiusstraße ein. Anschließend flüchtete der Täter. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro.

Wie schon gestern in der Pressemeldung Nr. 0895 berichtete, brach bereits am Mittwoch (10.05.2023) ein bislang unbekannter Täter einen Bezahlautomaten in unmittelbarer Nähe auf.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

