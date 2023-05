POL Schwaben Nord: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Mittwoch (10.05.2023) kam es an der Kreuzung Schißlerstraße Ecke Ulmer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter flüchtete. Es wurde niemand verletzt. Gegen 23.15 Uhr befuhr ein Mercedes-Fahrer die Ulmer Straße in nordwestlicher Richtung. Ein Hyundai-Fahrer fuhr hinter ihm. Auf Höhe der Schißlerstraße bog ein bislang unbekannter Autofahrer nach rechts auf die Ulmer Straße ab und geriet dabei offenbar in den ...

