Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.11.2023.

Salzgitter (ots)

Nach Hinweis auf ein illegales Glücksspiel durchsuchte die Polizei eine örtliche Begegnungsstätte.

Salzgitter, Berliner Straße, Nachtstunden vom 16. auf dem 17.11.2023.

Bei der Polizei konkretisierte sich der Verdacht, dass es in einer örtlichen Begegnungsstätte zu einem illegalen Glücksspiel kommen sollte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig erließ das zuständige Amtsgericht den Durchsuchungsbeschluss. Die Polizei konnte in den Räumen 17 Personen antreffen. Bei der Durchsuchung erhärtete sich der Verdacht auf ein illegales Glücksspiel. Es konnten für das Ermittlungsverfahren beweiserhebliche Gegenstände aufgefunden werden. Zudem war ein Mann im Besitz eines Einhandmessers. Die Polizei leitete ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz ein. Weiterhin wurde ein Verstoß nach der Bauordnung auf Grund einer nicht ordnungsgemäßen Entlüftungsanlage festgestellt. Alle angetroffenen Personen konnten nach Beendigung einer Identitätsfeststellung noch am Einsatzort wieder entlassen werden. Die Polizei ermittelt gemäß § 284 StGB wegen einer unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels.

Täter drangen in einen örtlichen Wassersportverein ein.

Salzgitter, Lebenstedt, Zum Salzgittersee, 15.11.2023, 17:00 Uhr-16.11.2023, 11:00 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft wirkte gewaltsam auf eine Fensterscheibe des Objektes ein und gelangte durch das zerstörte Fenster in die Räume des Vereins. Aktuell ermittelt die Polizei, ob Gegenstände entwendet wurden. Der bislang entstandene Schaden beläuft sich auf annähernd 1.000 Euro.

Eingangstür eines Fachgeschäftes mit Farbe beschmiert.

Salzgitter, Bad, Burgundenstraße, 16.11.2023, 17:30 Uhr-17.11.2023, 02:30 Uhr.

Die bislang unbekannte Täterschaft hatte einen Eimer mit weißer Farbe gegen die Eingangstür einer Bäckerei geschüttet und hierdurch einen Schaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Die Polizei in Salzgitter-Bad bittet unter der Telefonnummer 05341 825-0 um Zeugenhinweise.

